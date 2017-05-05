Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,96 artışla 93.928,39 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 889,90 puan artarken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,69, holding endeksi ise yüzde 1,12 artış gösterdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,69 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,56 ile taş, toprak oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, yükselen döviz kurlarına karşın günün ilk yarısında 93.400 seviyelerinde dengelendi. Kapanışa doğru dolar/TL'nin 3,55'in altına gerilemesinden bulduğu destekle 94.106,76 puanı gören BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,96 artışla 93.928,39 puandan kapattı.

Analistler, akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ve Fed üyelerinin açıklamaları ile kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini belirtti.

Gelecek hafta yurt içinde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri akışının olduğuna işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.400 seviyesinin destek, 95.000 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın mart ayı sanayi üretim endeksi beklenti anketine katılan ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin medyanı yüzde 2,5, ortalaması yüzde 2,3 oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde eksi 0,6 ila 5 aralığında yer aldı.