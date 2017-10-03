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Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 azalışla 103.907,57 puandan tamamladı.

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Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 azalışla 103.907,57 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,10 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,46 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,86 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,37 ile madencilik oldu.
Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi küresel pay piyasalarında devam eden risk iştahının etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 104.500 sınırını test etti. Kapanışa doğru kazançlarının geri veren BIST 100 endeksi, günü 104.000 puanın hemen altında tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, 102.500 ve 101.000 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu dile getirdi.  

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