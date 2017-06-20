Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 düşüşle 99.269,27 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,86 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,18 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,46 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 2,66 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 99.852,93 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, özellikle banka pay piyasalarında etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçse de 99.000 puanın üzerinde tutundu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin dün ve bugünkü açıklamalarının geçen hafta Fed Başkanı Janet Yellen'ın şahin olarak değerlendirilen açıklamalarını destekler nitelikte olduğunu belirterek, buna bağlı olarak doların değer kazandığını, pay piyasalarının ise satıcılı bir seyir izlediğini ifade etti.

Dolar/TL'nin 3,5486'ya kadar çıktığına dikkati çeken analistler, 3,54'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda teknik açıdan yükseliş eğiliminin devam edebileceğini, bunun da pay piyasalarının yükselişini sınırladığını dile getirdi.

Analistler, BIST 100 endeksinin 100.000 seviyesinin direnç, 98.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu belirterek, yarın ABD'de açıklanacak 2'inci el konut satışları verisi ile jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini ifade etti.