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Borsa günü rekorla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,08 yükselerek kapanış rekorunu 110.423,11 puana taşıdı.

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Borsa günü rekorla tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 83,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti, holding endeksi ise yüzde 0,88 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,06 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,87 ile ulaştırma oldu.

Kuzey Kore'nin füze denemesi nedeniyle küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel güne negatif başlayan Borsa İstanbul'da, sektör ve hisse bazlı hareketler dışında, pay piyasaları genelinde satışların çok güçlü olmadığı görüldü. Gün içinde 109.444,68 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek kapanış rekorunu 110.423,11 puana taşıdı.

Analistler, Avrupa borsalarında yüzde 2'ye varan düşüşlere karşın Borsa İstanbul'da satışların karşılandığını belirterek, yarınki 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili öncesinde endeksin teknik açıdan pozitif görünümünü koruduğunu kaydetti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 110.500 ve 111.000 seviyelerinin direnç, 107.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 3,44 seviyelerinde dengelenen dolar/TL'nin ise 3,4390 desteğinin kırılması durumunda düşüşünün hızlanabileceğini ifade etti.

Etiketler: borsa, borsa istanbul
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