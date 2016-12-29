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Borsa günü nasıl tamamladı? (29.12.2016)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 yükselişle 77.835,85 puandan tamamladı.

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Borsa günü nasıl tamamladı? (29.12.2016)

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 288,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,75 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,90 ile metal ana sanayi oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, Dışişleri Bakanlığının, Suriye’de çatışan taraflar arasında ülke genelinde 30 Aralık saat 00.00 itibarıyla ateşkese gidilmesi hususunda bir mutabakata varıldığını duyurmasının pozitif etkisi ile yüzde 0,5 artışla 78.000 puan sınırına kadar çıktı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 78.500 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 76.500 ve 76.000 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu aktarıyor. AA

Etiketler: borsa istanbul, bıst, borsa günü nasıl tamamladı
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