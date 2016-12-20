Borsa günü nasıl tamamladı? (20.12.2016)

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 650,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,99, holding endeksi yüzde 1,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,94 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,30 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi gün içinde en düşük 76.883,74 puanı görse de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizleri değiştirmemesi ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, "Rusya, İran ve Türkiye, Suriye krizinin çözümünde garantörlük yapmaya hazır" açıklamasının ardından etkisini artıran alımlarla 77.875,02 puana kadar yükseldi.

TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8'de, gecelik marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 8,50'de ve gecelik borçlanma faiz oranını (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25'te sabit tuttu.

Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksinin, yurt dışında ise ABD 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 78.700 seviyesinin direnç, 76.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti. AA