Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.516
    Euro: 3.677
  • BIST: 77404.74
    Altın: 127.684

Kapat
Buradasınız : » » Borsa günü nasıl tamamladı? (20.12.2016)

Borsa günü nasıl tamamladı? (20.12.2016)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 yükselişle 77.807,89 puandan tamamladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Borsa günü nasıl tamamladı? (20.12.2016)

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 650,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,99, holding endeksi yüzde 1,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,94 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,30 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi gün içinde en düşük 76.883,74 puanı görse de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizleri değiştirmemesi ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, "Rusya, İran ve Türkiye, Suriye krizinin çözümünde garantörlük yapmaya hazır" açıklamasının ardından etkisini artıran alımlarla 77.875,02 puana kadar yükseldi.

TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8'de, gecelik marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 8,50'de ve gecelik borçlanma faiz oranını (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25'te sabit tuttu.

Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksinin, yurt dışında ise ABD 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 78.700 seviyesinin direnç, 76.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti. AA

Etiketler: borsa istanbul, borsa günü nasıl tamamladı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  EKONOMİ

EKONOMİ HABERLERİ

Tüm Ekonomi Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER