  • 17 OCAK 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.772
    EURO 4.04
  • BIST 82362.77
    ALTIN 147.244
Buradasınız : » » Borsa günü nasıl tamamladı? (17.01.2017)

Borsa günü nasıl tamamladı? (17.01.2017)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,80 yükselişle 82.362,77 puandan tamamladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Borsa günü nasıl tamamladı? (17.01.2017)

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 651,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,68, holding endeksi ise yüzde 0,68 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,01 turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,38 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, Türk lirasının dolar ve avro karşısındaki değer kazançlarından pozitif etkilenerek, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 82.500 puanın üzerini test etti ve 82.300 seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD enflasyon verisi başta olmak üzere açıklanacak makro ekonomik verilerin ve ABD Merkez Banksı (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın konuşmasının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 80.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, 82.500 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu söyledi. 

Etiketler: borsa istanbul, bıst, borsa günü nasıl tamamladı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER