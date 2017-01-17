Borsa günü nasıl tamamladı? (17.01.2017)

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 651,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,68, holding endeksi ise yüzde 0,68 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,01 turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,38 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, Türk lirasının dolar ve avro karşısındaki değer kazançlarından pozitif etkilenerek, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 82.500 puanın üzerini test etti ve 82.300 seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD enflasyon verisi başta olmak üzere açıklanacak makro ekonomik verilerin ve ABD Merkez Banksı (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın konuşmasının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 80.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, 82.500 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu söyledi.