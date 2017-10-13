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Borsa günü nasıl tamamladı? (13 Ekim 2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 yükselişle 106.255,69 puandan tamamladı.

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Borsa günü nasıl tamamladı? (13 Ekim 2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 yükselişle 106.255,69 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 293,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,49 artarken, holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,72 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,91 ile orman, kağıt, basım oldu.

Güne alıcılı başlayan BIST 100 endeksi, kar satışlarıyla 105.500 puanın altına gerilese de bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla 106.598,53 puana kadar yükseldi ve günü yüzde 0,28 artışla 106.225,69 puandan tamamladı.

Analistler, hafta başında jeopolitik risklerin etkisiyle 99.210 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksinin, küresel piyasalardaki pozitif görünümün desteğiyle haftalık bazda yüzde 2,01 değer kazancıyla kapatmasının önemli olduğunu vurguladı.

Gelecek hafta yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, işsizlik başvuruları, Avro Bölgesi'nde enflasyon, İngiltere'de perakende satışlar başta olmak üzere açıklanacak makro verilerin takip edileceğini belirten analistler, Türkiye ve ABD arasındaki vize krizi ile İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik gelişmelerin de piyasaların gündeminde olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.800 puanın direnç, 102.500 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini bildirdi.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100, borsa kaç puan
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