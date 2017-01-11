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Borsa günü nasıl tamamladı? (11.01.2017)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 yükselişle 77.666,58 puandan tamamladı.

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Borsa günü nasıl tamamladı? (11.01.2017)

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 272,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 artarken, holding endeksi ise yüzde 1,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,37 ile metal ana, en çok gerileyen ise yüzde 1,06 ile holding ve yatırım oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi dolar/TL ve avro/TL’nin tarihinin en yüksek seviyelerine çıkmasına karşın, günün ikinci yarısında pay piyasalarında güçlenen alımlarla kayıplarını telafi ederek artıya geçti ve 77.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 76.000 seviyesinin destek, 77.700 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade ediyor.

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