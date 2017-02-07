Borsa günü nasıl tamamladı? (07.02.2017)

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 118,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi yüzde 0,91 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 9,45 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,59 ile metal ana sanayi oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, 86.877,27 puana kadar gerilese de bu seviyeden gelen alışlarla en yüksek 88.075,33 puanı gördü. Kapanışa doğru kar satışlarının etkili olmasıyla 87.200 seviyesine gerileyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,14 artışla 87.476,73 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretim verisinin, yurt dışında ise ABD'de MBA mortgage başvuruları verisinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksi için 86.500 seviyesinin destek, 88.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketine katılan ekonomistlerin 2016'nın aralık ayında arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 1,9, medyanı ise yüzde 1,5 oldu. Ekonomistlerin söz konusu ay için arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 4,9 ila eksi 0,5 aralığında yer aldı.

Aralık ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 1,5 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,09 azalacağı tahmin ediliyor.