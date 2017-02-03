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Buradasınız : » » Borsa günü nasıl tamamladı? (03.02.2017)

Borsa günü nasıl tamamladı? (03.02.2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,14 yükselişle 88.389,50 puandan tamamladı.

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Borsa günü nasıl tamamladı? (03.02.2017)

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 995,31 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,24, holding endeksi yüzde 1,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 2,97 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,85 ile elektrik oldu.

Yükseliş serisini üst üste 7'inci işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, bugün 21 Mayıs 2015 tarihinden bu yana en yüksek seviyesine çıktı. BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 5,44 yükselirken, 2016 yılı kapanışa göre ise yatırımcısına yüzde 13,12'lik getiri sağlamış oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesine karşın, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar gibi verilerin beklentilerin altında kaldığını, bunun da dolar kurundaki düşüşü hızlandırdığını ifade etti.

Dolar/TL'nin son 1 ayın en düşük seviyesi olan 3,6900'a kadar gerilemesiyle Borsa İstanbul'da alımların güçlendiğine dikkati çeken analistler, endeksin 87.500 direncinin üzerinde kapanış yapması nedeniyle pozitif görünümün gelecek haftaya taşınabileceğini söyledi.

Analistler, gelecek hafta yurt içi ve yurt dışı veri gündeminin takip edileceğini kaydederek, BIST 100 endeksinin 88.600 ve 90.000 seviyelerinin direnç, 86.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade etti.

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