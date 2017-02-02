Borsa günü nasıl tamamladı? (02.02.2017)

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 546,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,62, holding endeksi ise yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile inşaat oldu.

Yükseliş serisini üst üste 6'ıncı işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, gün içinde analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 87.500 puanın üzerini test etti ve 87.300 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD tarım dışı istihdam verisinin piyasaların odak noktasında olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 87.500 ve 88.600 seviyelerinin direnç, 85.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,73 artmasını bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,20 ve en yüksek yüzde 2,15 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,73) göre, bir önceki ay yüzde 8,53 olan yıllık enflasyonun, yüzde 8,44'e düşeceği hesaplanıyor.