  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Borsa günü nasıl kapattı? (2 Ağustos 2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,36 artışla 106.525,44 puandan tamamladı.

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Borsa günü nasıl kapattı? (2 Ağustos 2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,36 artışla 106.525,44 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 378,01 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,88 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,52 ile inşaat oldu.

Güne değer kazancıyla başlayan BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki düşüşe karşın 106.839,12 puana kadar yükseldi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 106.525,44 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde temmuz ayı enflasyon verisinin, yurt dışında ise Almanya, Avro Bölgesi ve ABD'de imalat sanayi dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

BIST 100 endeksinde 107.500 ve tarihi zirvesi konumundaki 108.606 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydeden analistleri, olası geri çekilmelerde 106.000 desteğinin izleneceğini dile getirdi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, temmuz ayında enflasyonun yüzde 0,03 artacağını tahmin ediyor.

Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,56 ve en yüksek yüzde 0,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,03) göre, bir önceki ay yüzde 10,90 olan yıllık enflasyonun, yüzde 9,66'ya gerileyeceği hesaplanıyor. 

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