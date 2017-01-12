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Borsa günü kaç puanla kapattı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,2 yükselişle 80.891,04 puandan tamamladı.

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Borsa günü kaç puanla kapattı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,2 yükselişle 80.891,04 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.224,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,1 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. BIST 100 endeksi, son olarak 18 Temmuz 2016'da 7,4 milyar lira ile rekor işlem hacmine ulaşmıştı.

Bankacılık endeksi yüzde 6,2, holding endeksi ise yüzde 3,8 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,17 ile banka, en çok gerileyen ise yüzde 0,16 ile bilişim oldu.

Güne pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 1 hafta vadeli repo ihalesi açmamasının ardından döviz kurlarının düşüşe geçmesi, özellikle banka hisselerinde alımların güçlenmesini sağladı. Dolar/TL'nin 3,9296'dan 3,7491'e kadar inmesinden destek bulan BIST 100 endeksi, 81.000 puanın üzerine çıktı.

Analistler, yarın yurt dışında hareketlenecek veri takviminin ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 79.000 seviyesinin destek, 81.000 ve 82.000 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu ifade ediyor. 

Etiketler: borsa, borsa istanbul, BIST 100
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