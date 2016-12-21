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Borsa günü kaç puanla kapattı?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,24 düşüşle 77.619,47 puandan tamamladı.

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Borsa günü kaç puanla kapattı?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,24 düşüşle 77.619,47 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 188,42 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,25 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,32 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,19 ile inşaat oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi 78.203,47 puanı görmesinin ardından 77.600 - 78.000 bandı içinde dengelendi.

Yarın yurt içinde veri takviminin zayıf olduğunu belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve kişisel gelirler başta olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 78.700 seviyesinin direnç, 76.500 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade ediyor.

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