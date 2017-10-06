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Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 düşüşle 104.137,48 puandan tamamladı.

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Borsa, günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 196,83 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,81 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,88 ile madencilik oldu.

Güne satıcılı başlayan BIST 100 endeksi, ABD'de açıklanan eylül ayı istihdam raporunun ardından döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle 103.500 sınırına kadar geriledi. Bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi eden BIST100 endeksi, 104.000'in üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD'de açıklanan ortalama saatlik kazançlar verisindeki artış sonrası döviz kurlarında görülen yükselişin pay piyasalarında satış baskısına neden olduğunu söyledi.

Tarım dışı istihdamda düşüş yaşansa da güçlü gelen saatlik kazançlar ile işsizlik oranının yüzde 4,2'ye gerilemesinin piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışı beklentilerini güçlendirdiğini belirten analistler, gelecek hafta yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi, 102.500 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini kaydetti.

Etiketler: borsa, bist 100 endeksi
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