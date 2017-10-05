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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,20 düşüşle 104.334,31 puandan tamamladı.

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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 213,55 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,37 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,88 ile turizm oldu.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi 105.000 puanı geçmesinin ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti ve günü 104.500 seviyenin altında tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde bütçe dengesi yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, ABD'de tarım dışı istihtam ve işsizlik başta olmak üzere açıklancak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi, 102.500 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini ifade etti. 

Etiketler: borsa, bist 100 endeksi
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