Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,78 azalışla 102.270,17 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.852,68 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2, holding endeksi yüzde 2,35 geriledi. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,05 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 6,23 ile ulaştırma oldu.

Jeopolitik risklerin etkisiyle yaklaşık 2,5 ayın en düşük seviyesi olan 101.756,75 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek 102.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen'ın konuşmasının takip edileceğini bildirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yaptığı referanduma ilişkin haber akışının yatırımcıların odak noktasında olacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.500 seviyesinin destek, olası yükselişlerde ise 105.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.