Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,52 düşüşle 104.917,77 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.616,83 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,72, holding endeksi yüzde 2,68 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,37 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,66 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Güne yatay bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, gün içinde en yüksek 106.733,24 puanı görse de günün ikinci yarısında döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle düşüşe geçti. Kapanışa doğru satışların artmasıyla analistlerin destek olarak niteledikleri 105.000 seviyesinin altına gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,52 azalışla 104.917,77 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayan ve 2 gün sürecek Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki liderlerin açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

Yarın yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de haftalık MBA mortgage başvuruları ve 2. el konut satışlarının izleneceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 104.500 ve 103.000 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını, olası yükselişlerde ise 106.500'ün direnç konumuna geldiğini kaydetti.