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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,46 düşüşle 107.741,70 puandan tamamladı.

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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 502,53 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,33 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 4,46 ile iletişim oldu.

Güne yatay bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, açıklanan cari açık verisinin beklentilerin altında kalması sonrasında 108.534,60 puana kadar çıksa da bu seviyelerde tutunamadı ve düşüşe geçti.

Analistler, gelecek hafta ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi yasa tasarısı, Kuzey Kore gerilimine ilişkin gelişmeler ve Japonya Merkez Bankası kararlarının da takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan, BIST 100 endeksinin 106.000 seviyesinin destek, 110.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini aktaran analistler, yurt içinde, döviz kurlarının seyri ve perşembe günü açıklanacak tüketici güven endeksinin izlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Etiketler: borsa, borsa istanbul
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