Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 691,99 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi yüzde 0,52 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,74 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,62 ile sigorta oldu.

Güne satış ağırlıklı başlayan BIST 100 endeksi, Avrupa borsalardaki düşüşlerin etkisiyle 107.577,27 puana kadar gerilemesinin ardından günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,64 azalışla 107.699,72 puandan tamamladı.

Öte yandan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 0,80 değer kazancı ile tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, gelecek hafta hem yurt içi hem de yurt dışında veri odaklı gündemin öne çıkacağını, salı günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın yılın 3'üncü Enflasyon Raporu sunumunda vereceği mesajların takip edileceğini belirtti.

Yurt içinde perşembe günü temmuz ayı enflasyon, ABD'de tarım dışı istihdam ve enflasyon verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve olan 108.605,51 ve 110.000 puanın direnç, 106.500 ve 106.000 seviyelerinin destek konumunda olacağını bildirdi.