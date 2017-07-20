Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 681,96 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi yüzde 0,38 değer kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,05 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,26 ile ulaştırma oldu.

Güne rekorla başlayan BIST 100 endeksi Avrupa borsalarındaki pozitif seyrin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 107.749,80 puanı gördü. Avrupa Merkez Bankası bugünkü toplantısında faizlerde değişiklik yapmazken, ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları sonrasında küresel piyasalarda satış ağırlıklı bir seyir gözlendi.

BIST 100 endeksi tarihi zirvesinden gelen satışlarla 107.000 puanın altına gerileyerek günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,63 düşüşle 106.735,56 puandan tamamladı.

Mario Draghi, orta vadede enflasyon dinamiklerini destekleme açısından hala çok büyük miktarda parasal uyumlaştırmanın gerekli olduğunu belirterek, "Görünüm daha az elverişli hale gelirse ya da mali koşullar enflasyonda sürekli bir düzeltmeye doğru ilerleme ile tutarsız hale gelirse, büyüklük ve süre açısından varlık alım programımızı artırmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Draghi'nin açıklamalarının ardından avro/dolar paritesi 1,1656 ile yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesini gördü. Dolar endeksi de yaklaşık bir yılın en düşük seviyesi olan 94,09'u görse de şu dakikalarda 94,22 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yarın yurt içi ve yurt dışında veri akışının sakin olacağını, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin piyasalar açısından önemli olduğunu belirtti.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan ekonomistler, Fitch'in yarınki değerlendirmesinde Türkiye'nin "BB " olan kredi notu ve "durağan" olan görünümü ile ilgili bir değişiklik beklemiyor.

Analistler, BIST 100 endeksinde 108.500 ve 110.000 seviyelerinin önemli direnç, 105.200 ve 104.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.