Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 100.990,54 puana taşıdığı günü, önceki kapanışa göre yüzde 0,42 değer kaybıyla 100.190,32 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 427,38 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi yüzde 0,19 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,85 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,02 ile ulaştırma oldu.

Güne pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi gün içinde 100.990,54 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bu seviyelerde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçen endeks, 100.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, BIST 100 endeksinin 100.000 psikolojik seviyesinin üzerinde kapanış yapmasının önemli olduğunu belirterek, teknik açıdan kısa vadede 99.000 puanın üzerinde kalındığı sürece pozitif görünümün devam edeceğini dile getirdi.

Yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise yoğun veri akışının takip edileceğini kaydeden analistler, bugün ABD büyüme verisinin beklentileri aşması ile hareketlenen döviz kurlarının seyrinin de izlenmesi gerektiğini ifade etti.