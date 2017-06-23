  • 23 HAZIRAN 2017, CUMA

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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 düşüşle 99.638,65 puandan tamamladı.

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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 düşüşle 99.638,65 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 433,50 puan azalırken toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,79, holding endeksi yüzde 0,99 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,01 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,23 ile gıda, içecek oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 100.265,64 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçti. Bayram tatili öncesinde etkili olan satışların, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 99.000 puanın üzerine karşılanması dikkati çekti.

Etiketler: borsa istanbul, bist 100 endeksi
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