Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kaybıyla 98.737,01 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 899,26 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi yüzde 0,51 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,56 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 6,68 ile madencilik oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırım kararı ve Fed Başkanı Janet Yellen'ın "şahin" olarak değerlendirilen açıklamaları sonrasında güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, 98.491,92 puana kadar geriledi. Endeks, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 98.500 üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıçları başta olmak üzere veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 100.000 seviyesinin psikolojik direnç, 98.500 seviyesinin ise kısa vadede önemli destek konumuna geldiğini dile getirdi.