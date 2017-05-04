Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 824,25 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi ise yüzde 0,57 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,16 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 6,03 ile iletişim oldu.

Bugüne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, Turkcell hisselerindeki sert düşüşün endeksi olumsuz yönde etkilemesiyle 93.500 puanın altına geriledi. Endeks günün ikinci yarısında 94.073,14 puana kadar yükselse de kapanışa doğru satışların artmasıyla günü yüzde 0,88 azalışla 93.038,49 puandan tamamladı.

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'de yaklaşık yüzde 14 doğrudan hissedarlığa sahip olan Sonera Holding BV'nin (Telia), Turkcell'in çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 6,8'ine tekabül eden hissesini satma kararı aldığını bildirmesinin ardından güne düşüşle başlayan Turkcell hisseleri günü yüzde 7,33 değer kaybıyla kapattı.

Analistler, yarın yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ABD tarım dışı istihdam verisi ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'in konuşmasının takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan endekste 92.400 puanın destek konumunda olduğunu belirten analistler, 95.00 ve 95.500 seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.