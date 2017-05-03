Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 493,18 puan azalırken toplam işlem hacmi 4,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,70, holding endeksi ise yüzde 0,28 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,07 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,25 ile inşaat oldu.

Bugüne yatay başlayan BIST 100 endeksi 94.665,22 puana kadar yükselmesinin ardından kar satışlarının etkisiyle bu seviyede tutunamadı ve 93.655,43 puana kadar geriledi. Kapanışa doğru kayıplarının bir kısmını telafi eden endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 93.862,74 puandan tamamladı.

Analistler, yurt içinde açıklanan nisan ayı enflasyon verisinin piyasa beklentisi paralelinde gerçekleştiğini ve Türk lirası varlıklarda sakin bir seyrin izlendiğini ifade etti.

Akşam saatlerinde açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.400 seviyesinin destek, 95.000 ve 95.500 seviyelerinin ise direnç konumunda olacağını kaydetti.