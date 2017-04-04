  • 05 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.681
    EURO 3.934
  • BIST 88612.55
    ALTIN 148.517
Buradasınız : » » Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,06 değer kaybederek 88.612,55 puandan tamamladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 56,92 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 0,02 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,68 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,31 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Güne düşüşle başlayan ve yükselen döviz kurlarının negatif etkisiyle 87.997,70 puana gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla 88.752,85 puanı gördü. Endeks, günü analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 88.500 puanın üzerinde tamamladı. AA

Etiketler: borsa istanbul, bist 100 endeksi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER