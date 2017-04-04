Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 56,92 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 0,02 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,68 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,31 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Güne düşüşle başlayan ve yükselen döviz kurlarının negatif etkisiyle 87.997,70 puana gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla 88.752,85 puanı gördü. Endeks, günü analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 88.500 puanın üzerinde tamamladı. AA