Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.356,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,77, holding endeksi yüzde 1,99 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,88 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde 89.370,08 puanı görse de özellikle kapanışa bir saat kala etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti. Gün içinde en düşük 87.318,54 puanı gören endeks, haftalık bazda, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,04 değer kaybetti.

Analistler, üst üste 4 hafta yükselen BIST 100 endeksinin bu hafta etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçtiğini kaydetti. Gelecek hafta yurt içinde cari işlemler açığı verisi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi'nin, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Avro Bölgesi'nde büyüme başta olmak üzere hareketlenecek veri takviminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 86.500 seviyesinin destek, 89.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre ekonomistlerin 2016 yılı cari işlemler açığı beklentisi 33,1 milyar dolar oldu. Ekonomistlerin 2016'nın aralık ayına ilişkin cari işlemler açığı beklentilerinin ortalaması ise 4,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

2016'nın kasım ayında cari işlemler açığı 2 milyar 268 milyon dolar olurken, bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 33 milyar 651 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.