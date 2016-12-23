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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,56 düşüşle 76.972,15 puandan tamamladı.

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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,56 düşüşle 76.972,15 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 432,59 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,03 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,73 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 4,09 ile madencilik oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi 77.588,76 puan seviyesine kadar çıktıktan sonra 77.500-77.000 bandında yatay bir seyir izledi. Analistler, gelecek hafta BIST 100 endeksinin Noel ve yılbaşı tatilleri nedeniyle düşük işlem hacmi ile yatay bir seyir izleyeceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksin de 77.700 direnç, 76.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti. AA 

Etiketler: borsa istanbul, borsa
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