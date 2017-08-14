Borsa günü değer kazanarak tamamladı (14 Ağustos 2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,41 artışla 109.537,36 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 2.574,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,92, holding endeksi yüzde 2,96 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en fazla yükselen yüzde 6,40 ile madencilik oldu.

Hafta sonu Çin ve Fransa başta olmak üzere birçok ülke liderinin ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerginliği azaltacak açıklamalarda bulunmasının etkisiyle küresel piyasalarda risk iştahı artarken, bugün dünya borsalarında alış ağırlıklı seyir izlendi.

Güne değer kazancıyla başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, banka ve holding hisseleri öncülüğünde en yüksek 109.608,15 puanı gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 2,41 artışla 106.537,36 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde mayıs dönemi iş gücü istatistikleri, yurt dışında ABD'de New York Fed sanayi endeksi, perakende satışlar ve konut piyasası endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.200 seviyesinin direnç, 107.500 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.