Borsa güne yükselişle başladı (9 Şubat 2017)

Açılışta BIST 100 endeksi 133,93 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 0,24 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,07 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,06 ile ticaret oldu.

Dün, güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, açıklanan aralık ayı sanayi üretimi verisinin beklentilere yakın gelmesi ve döviz kurlarındaki düşüşten destek bularak, günü yüzde 0,88 değer kazancıyla 88.249,08 puandan tamamladı.

Açıklanan 4'üncü çeyrek bilançoları nedeniyle hisse bazlı hareketlerin öne çıktığına değinen analistler, BIST 100 endeksinde 88.600 ve 89.500 seviyelerinin direnç, 87.300 seviyesinin destek konumuna geldiğini dile getirdi. AA