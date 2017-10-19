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Buradasınız : » » Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 artışla 107.404,02 puandan başladı.

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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 477,63 puan yükselirken, bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 0,40 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile ticaret oldu.

Dün güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 107.500 seviyesini test etmesinin ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 azalarak 106.926,39 puandan tamamladı.

Analistler, jeopolitik risklere karşın küresel piyasalarda devam eden risk iştahının Borsa İstanbul'da alımları desteklediğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.500 seviyesinin önemli direnç, 105.500 puanın ise destek konumuna geldiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de perakende satışlar ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin de yatırımcıların odak noktasında olduğunu ifade etti.

Etiketler: borsa
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