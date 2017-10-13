Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 166,55 puan yükselirken, bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,28 ile inşaat oldu.

Dün, özellikle sanayi şirketleri hisselerinde yoğunlaşan alımlarla analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 105.500 seviyesinin üzerine çıkan BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,04 yükselişle 105.932,25 puandan tamamladı.

Analistler, jeopolitik risklerin devam etmesine karşın küresel piyasaların pozitif görünümünü koruduğunu ifade ederek, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu belirten analistler, İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik gelişmelerin de piyasaların gündeminde olduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.800 puanın direnç, 102.500 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini bildirdi.