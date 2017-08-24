  • 24 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 yükselişle 109.188,43 puandan başladı.

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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 235,70 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi ise yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,28 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,18 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün 109.247,63 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 108.952,73 puandan tamamladı.

Analistler, bugün başlayacak Jackson Hole toplantısından gelecek haber ve açıklamaların takip edileceğini belirtiyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade eden analistler, bugün İngiltere'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve olan 110.320 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını dile getirerek, 107.500 ve 106.000 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti. AA

Etiketler: borsa, İstanbul Borsası
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