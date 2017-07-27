Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 601,62 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi ise yüzde 0,51 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 0,80 ile ulaştırma oldu.

Dün 107.587,95 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 107.206,16 puandan tamamlamıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) temmuz ayı toplantısında, beklendiği gibi, yüzde 1,00-1,25 aralığındaki faizlerde değişiklik yapılmadı. Karar metninde, piyasaların en çok dikkatini çeken nokta ise bilanço küçültme programının zamanlamasına yönelik ifade değişikliği oldu. "FOMC, bilançosunu normalleştirme programına, ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde görece yakında başlamayı öngörüyor" ifadesine yer verilen bildiride, geçen ay ise "görece yakında" yerine "bu yıl" ifadesi kullanılmıştı.

Analistler, Fed'in politika faizini sabit tutmasının ardından küresel piyasaların pozitif bir seyir izlediğini, doların ise diğer para birimleri karşısında değer kaybettiğini söyledi.

Bugün, ABD'deki toptan stoklar ve işsizlik başvurusu başta olmak üzere açıklanacak verilerle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin destek, 108.000'in ise destek olarak öne çıkacağını kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistler, TCMB'nin bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısından faiz değişikliği beklemiyor. AA