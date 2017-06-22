  • 22 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,41 yükselişle 99.800,73 puandan başladı.

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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 410,60 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi de yüzde 0,52 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,79 ile tekstil deri, tek gerileyen ise yüzde 0,20 ile turizm oldu.

Dün, güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, gün boyu 98.700-99.700 bandı içinde dalgalı bir seyir izlese de gerileyen döviz kurlarından bulduğu destekle, önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kazanarak 99.390,12 puandan kapandı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamaları ile piyasalardaki dalgalı seyrin devam edebileceğini belirterek, bugün Fed Yönetim Kurulu Üyesi Jerome Powell'ın saat 17.00'de yapacağı konuşmanın takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin direnç, 98.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu aktaran analistler, bugün Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin izlenmesi gerektiğini bildirdi.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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