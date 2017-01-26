Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 artışla 83.418,81 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 290,55 puan arttı. Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi ise yüzde 0,33 yükseldi. Tüm sektör endeksleri yükselirken en fazla değer kazanan yüzde 0,56 ile metal ana sanayi oldu.

Dün, güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde bu yılın en yüksek seviyesi olan 84.278,03 puana kadar çıktı. Döviz fiyatlarındaki yükseliş ve pay piyasalarında etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kaybı ile 83.128,26 puandan tamamladı.