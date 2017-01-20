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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 yükselişle 82.350,96 puandan başladı.

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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 yükselişle 82.350,96 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 50,64 puan arttı. Bankacılık endeksi yüzde 0,20 yükselirken, holding endeksi ise yüzde 0,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,48 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,27 ile inşaat oldu.

Dün, güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 83.400 puanı test etse de bu seviyeyi aşamadı. Öğleden sonra açıklanan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketindeki enflasyon tahminlerinin yükselmesinin ardından, satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 değer kaybı ile 82.300,32 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da üretici fiyatları enflasyonu başta olmak üzere açıklanacak makro ekonomik verilerin takip edileceğini kaydetti.

Bugün, ABD'de saat 20.00'de yemin ederek başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın, yapacağı konuşmanın piyasaların odak noktasında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 81.100 seviyesinin destek, 83.400 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi. AA

Etiketler: borsa, İstanbul Borsası
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