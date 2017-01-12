Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 325,84 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,93 ile metal ana sanayi olurken, tek gerileyen ise yüzde 0,10 ile bilişim oldu.

Dün güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, 76.650,33 puana gerilemesine karşın bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçti. Gün içinde dolar ve avronun Türk lirası karşısında tarihinin en yüksek seviyelerine çıkmasına karşın yükseliş eğilimini koruyan BIST 100 endeksi, günü 0,35 primle 77.666,58 puandan tamamladı.

Analistler, yurt içinde AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, 78.400 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi. AA