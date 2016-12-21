Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 yükselişle 77.988,68 puandan başlangıç yaptı.

Açılışta BIST 100 endeksi 180,79 puan yükselirken, bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,97 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,11 ile iletişim oldu.

Dün, güne satış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi gün içinde en düşük 76.883,74 puanı görse de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK), faiz oranlarını değiştirmemesi ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, "Rusya, İran ve Türkiye, Suriye krizinin çözümünde garantörlük yapmaya hazır." açıklamasından olumlu etkilenerek yükselişe geçti.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,84 artarak 77.807,89 puan ile yaklaşık 1,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bugün yurt dışında Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ve ABD'de ikinci el konut satışları başta olmak üzere gelecek verilerin piyasalar üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin dün önemli direnç konumunda olan 77.700 seviyesinin hemen üzerinde kapanış yapmasının piyasalar açısından önemli olduğunu belirten analistler, bundan sonraki hedefin 80.000 seviyeleri olabileceğini, geri çekilmelerde ise 76.000 desteğinin güçlendiğini ifade etti. AA