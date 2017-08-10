Borsa güne yükselişle başladı (10 Ağustos 2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 artışla 108.935,13 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 220,55 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,06 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,29 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün güne küresel piyasalarda artan jeopolitik risk algısının etkisiyle düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, 108.500 seviyelerine kadar gerilemesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 azalışla 108.714,58 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin etkisiyle tüm dünya borsalarının satış ağırlıklı bir seyir izlediğini ve piyasaların güvenli liman arayışı nedeniyle altın ve gümüş fiyatlarının yükseldiğini söyledi.

Bugün, İngiltere'de sanayi üretimi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi Başkanı William Dudley'in konuşmasının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.700 seviyesinin destek, 110.200 seviyesinin de direnç olarak izleneceğini kaydetti.