Borsa güne yatay başladı (25 Ocak 2017)

Açılışta BIST 100 endeksi 78,52 puan azaldı. Bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi ise yüzde 0,53 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile madencilik, en çok gerileyen ise holding oldu.

Dün, güne pozitif bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini değiştirmemesi ve faiz koridorunu genişletmesinin ardından günü yüzde 1,4 artışla 84.207,89 puanla tamamladı. Bu seviye 3 Mayıs 2016 tarihinden bu yana BIST 100 endeksinin yaptığı en yüksek kapanış oldu.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verileri, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endekslerinin piyasalar tarafından takip edileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'tan gelebilecek açıklamaların da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğine değinen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 84.400 ve 85.500 seviyelerinin direnç, 83.500 ve 82.200 seviyelerinin ise destek konumuna geldiğini söyledi. AA