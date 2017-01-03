Borsa güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 yükselişle 77.866,96 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 112,49 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi ise yüzde 0,16 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 0,45 ile turizm oldu.

Dün, yılın ilk işlem gününe düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, ABD ve İngiltere piyasalarının kapalı olmasının etkisiyle gün boyu düşük işlem hacmiyle yatay bir seyir izledi ve günü yüzde 0,49 azalışla 77.754,46 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de ISM İmalat Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 78.300 ve 79.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini belirten analistler, 76.500'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

AA Finans'ın enflasyon verisine ilişkin gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, 2016 yılında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 7,83 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayına ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,99 olarak hesaplandı. AA