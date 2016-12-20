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Borsa güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 düşüşle 77.009,42 puandan başladı.

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Borsa güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 düşüşle 77.009,42 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 148,37 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,1 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,98 ile turizm oldu.

Dün, güne alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, ABD Merkez Bankası Başkanı (FED) Janet Yellen'ın akşam gerçekleştireceği konuşma öncesinde yatay bir seyir izledi ve son bir saatte etkisini artıran satışların etkisiyle günü 0,56 düşüşle 77.157,79 puandan tamamladı.

Yellen'ın konuşmasında para politikasına ilişkin yeni bir söylemde bulunmamasının ardından bugüne sınırlı düşüşle başlayan pay piyasalarının, yurt dışında veri gündeminin zayıf olması nedeniyle yurt içi gelişmelere odaklanması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin dün önemli direnç konumunda olan 77.700 seviyesini test ettiğini, ancak üzerinde kapanış gerçekleştiremediğini aktaran analistler, 76.000 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini kaydetti.

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