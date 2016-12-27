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Borsa güne kaç puanla başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 yükselişle 77.164,39 puandan başladı.

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Borsa güne kaç puanla başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 yükselişle 77.164,39 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 135,92 puan yükselirken, bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile madencilik oldu.

Dün yurt dışı borsaların neredeyse tamamının Noel tatili nedeniyle kapalı olmasının etkisiyle düşük işlem hacmiyle yatay bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 77.000 - 77.200 bandı içinde dengelendi ve günü yüzde 0,07 artışla 77.028,47 puandan tamamladı.

Analistler, yılın son haftasında, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle düşük işlem hacimli bir seyir izlenebileceğini belirterek, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.700 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 76.500 ve 76.000 seviyelerinin destek konumuna geldiğini ifade etti.

Etiketler: borsa, BIST 100, borsa kaç puan
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