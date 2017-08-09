Borsa güne düşüşle başladı (9 Ağustos 2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 düşüşle 109.317,16 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 321,96 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,42 ve holding endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,43 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 0,55 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün güne değer kazancıyla başlayan BIST 100 endeksi, 110.321,81 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçti ve günü yüzde 0,13 azalışla 109.639,12 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ve Kuzey Kore yönetimlerinin yaptıkları sert açıklamaların ardından küresel risk iştahını azaldığını belirterek, bu durumun dünya pay piyasalarında satışların artmasına neden olduğunu söyledi.

Piyasaların ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore ile ilgili yapacağı açıklamalara odaklandığını ifade eden analistler, bugün ABD'de toptan eşya stokları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000-110.200 bandının direnç bölgesi, 108.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.