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Borsa güne düşüşle başladı (18 Ağustos 2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,41 düşüşle 106.389,74 puandan başladı.

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Borsa güne düşüşle başladı (18 Ağustos 2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 435,59 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,30 ile finansal kiralama, faktoring, en fazla gerileyen ise yüzde 1,15 ile elektrik oldu.

Dün güne pozitif başlayan ve 107.678,82 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçerek 106.412,35 puana kadar geriledi. Kapanışa doğru kayıpların bir kısmını telafi eden endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 azalışla 106.825,33 puandan tamamladı.  

Etiketler: borsa, BIST endeksi, BIST değerleri, günlük borsa değerleri
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