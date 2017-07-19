Borsa gözünü 110 bine dikti

Yaklaşık 7,5 aydır yükseliş trendinde olan ve yılbaşından bu yana kırdığı rekorlarla gündemden düşmeyen Borsa İstanbul, 13 Haziran'da 100.000, 14 Temmuz'da ise 105.000'i görmesinin ardından gözünü 110.000'li seviyelere dikti.

AA muhabirinin yaptığı derlemelere göre, Aralık 2016'da başladığı yükselişini bu yıla da taşıyan borsa, yılın başından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 36 kazandırdı.

Yatırımcıların son zamanlarda üzerinde sıkça konuştuğu ve hakkında çeşitli senaryolar ürettiği Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13 Haziran'da 100.000'li seviyeleri gördükten sonra da yükselişini sürdürdü.

Kırdığı rekorların ardından 14 Temmuz'da da 105.000'i gören BIST 100 endeksi, bugün 106.546,74 puanla en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda 106.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yükseliş eğiliminin sürmesi durumunda endekste yeni hedefin 110.000 puanın üzeri olduğunu belirterek, olası geri çekilmelerde 100.000 ve 99.000 seviyelerinin destek olarak takip edileceğini kaydetti.

"Hükümetin teşvik paketleri büyüme tarafında sonuç verdi"

Saxo Capital Strateji Uzmanı Cüneyt Paksoy, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) uyguladığı politika adımlarının kur ve faiz tarafında finansal istikrar adına sonuç vermesinin, risk priminde ciddi düşüşlere neden olduğunu belirten Paksoy, hükümetin eş zamanlı yapısal reformlardaki kararlılığı ve teşvik paketlerinin özellikle büyüme tarafında sonuç vermesinin BIST 100'deki bu yükselişlerde etkili olduğunu ifade etti.

Paksoy, "Türk lirası bazlı 105.000-107.000 aralığı geçilir ve bu bölge destek vazifesi görebilirse hedefler 108.500 ve 110.000 olacaktır. 110.000 üzerinde kanal direnci ve hedefi olan 113.000-115.000 aralığı potansiyel bölge olacaktır." dedi.

Gedik Yatırım Araştırma Müdürü Üzeyir Doğan da "BIST 100'ün yıl içindeki geri çekilmelerinin ara düzeltmeler mahiyetinde kalacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.