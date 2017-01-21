Borsa darbe girişimi öncesi seviyesinde

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, son iki haftada yüzde 7,73 yükselerek Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi öncesi seviyesini yakaladı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesindeki günü 82.623,83 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, darbe girişimden sonraki ilk işlem gününde yüzde 7,08 değer kaybetmiş ve izleyen 4 işlem günü içerisinde 70.426,16 puan seviyesine kadar gerilemişti. İlerleyen zamanlarda 73.000-79.000 bandı içinde hareket eden BIST 100 endeksi, yaşanan olumsuz gelişmelere karşın 2016'yı yıllık bazda yüzde 8,94 getiri ile 78.138,66 puandan tamamladı.

Yeni yıla, dolar ve avronun TL karşısındaki rekor seviyeleri görmesiyle satış ağırlıklı başlayan BIST 100 endeksi, ilk birkaç günde 75.656,75 puana kadar gerilemesinin ardından tekrar yükselişe geçti.

Özellikle yılın ikinci haftasından itibaren analistlerin "geç gelen Noel rallisi" olarak nitelendirdiği hacimli bir yükseliş trendine giren BIST 100 endeksi, yatırımcısına iki haftada yüzde 7,73 kazandırdı ve bu haftayı 83.067,15 puandan tamamlayarak 6 ay sonra 15 Temmuz öncesi seviyesini aşmış oldu.

Bu dönem içinde günlük 8,1 milyar liralık işlem hacmiyle tüm zamanların en yüksek işlem hacmi rekorunu da kıran Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, FETÖ darbe girişimi sonrasında oluşan fiyat boşluğunu da doldurmuş oldu.

"Gelecek dönemde endeksin sırasıyla 85.000 ve 90.000 seviyelerini görmesini bekliyorum"

İntegral Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu da 2017 yılına girilmesiyle birlikte dolar endeksinde 104 seviyesinden 100 seviyesine doğru oluşan gevşemenin gelişmekte olan ülke piyasaları için de pozitif etki yarattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gelişmekte olan ülke endeksi yıl başından bugüne yaklaşık yüzde 5 yükseldi. BIST 100 endeksi de bu rüzgardan faydalandı. Zaten dolar bazında ucuzlayan endekste, fiyat/kazanç rasyosu bakımından da yüzde 40'lara varan iskonto seviyesinin olması ve diğer gelişmekte olan ülke piyasalarına göre negatif ayrışmış olması BIST 100 endeksinin pozitif bir seyir izlemesini ve 83.000 direncini test etmesini sağladı."

Gelecek dönemde endeksin sırasıyla 85.000 ve 90.000 seviyelerini görmesini beklediğini ifade eden Turşucu, TCMB'nin kurda stabil ortamı sağlamasının bunda etkili olacağını vurguladı.